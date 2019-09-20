Москва, 20 сентября, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Наибольшее число вакансий с заработной платой более 80 тыс. рублей предлагается в Москве (8 тыс. вакансий) и Красноярском крае (свыше 7 тыс. предложений о работе). Такие данные, со ссылкой на информацию портала «Работа в России», обнародовал Роструд.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

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Также в число регионов-лидеров по количеству предложений о высокооплачиваемой работе попали Якутия (почти 2,5 тыс. вакансий), Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь граждан предлагают почти 1,5 тыс. рабочих мест с окладом выше 80 тыс. рублей.

Уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге больше всего высокооплачиваемых рабочих мест представлено в сферах информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта, а в Красноярском крае — в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роструд назвал профессии, заработная плата работников которых превышает 80 тыс. рублей. Такое ежемесячное вознаграждение за труд чаще всего предлагаются в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добычи полезных ископаемых. Так, высокие зарплаты работодатели обещают машинистам бульдозера, маркшейдерам, водителям грузовиков, механикам по ремонту транспорта, инженерам и электрогазосварщикам. Высоко оплачивается работа прорабов, начальников участков и других специалистов в строительстве.