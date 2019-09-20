Вашингтон, 20 сентября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Происходящие в Азиатско-Тихоокеанском регионе процессы говорят о том, что США начинают постепенно проигрывать конкуренцию КНР за влияние в регионе, заявил профессор по международным отношениям Генри А. Киссинджера в Школе перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса Хэл Брандс в статье для издания Bloomberg.

Чемодан. США

«За последние три года произошло существенное ухудшение отношений между Манилой и Вашингтоном и ослабление сопротивления китайскому экспансионизму в Южно-Китайском море. Конечно, заманчиво возложить всю вину только на эксцентричного президента Филиппин Родриго Дутерте, который демонстративно пренебрёг отношениями с США и стал ухаживать за КНР. Региональная перестройка действительно подтверждает утверждение, согласно которому влияние США снижается по мере роста влияния Китая», — заявил Брандс.

По словам эксперта, Манила явно участвует в том, что «политологи называют хеджированием: Филиппины сближаются с КНР и дистанцируются от США».

«Нынешняя ситуация отражает, насколько сильно начинает меняться региональный баланс сил — и что Дутерте знает об этом. Он начал терять уверенность в способности США помочь Филиппинам в отстаивании своих интересов», — добавил Брандс.

Если в ближайшее время Вашингтон не предпримет необходимые меры для укрепления своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он «может столкнуться и с другими случаями хеджирования, не только на Филиппинах», заключил эксперт.

Напомним, в 2012 году США не смогли помешать Китаю установить контроль над Скарборо-Шол — кольцом рифов, расположенным в 300 километрах от главного филиппинского острова Лусон. В период с 2013 по 2015 год США мало что сделали для того, чтобы помешать строительству и милитаризации китайских искусственных островов в Южно-Китайском море.

Позднее президент США Дональд Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнёрства, что лишь усилило сомнения в готовности Соединённых Штатов к экономической конкуренции с Пекином.

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