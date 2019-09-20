Уфа, 20 сентября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Сильный ветер в Башкирии повредил кровли домов и социально значимых объектов на общей площади 2074 кв. метра. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

По словам спасателей, в 14 муниципальных образованиях, 18 населенных пунктах республики повреждены кровли двух частных, трех многоквартирных жилых домов и 18 социально значимых объектов.

По сообщению пресс-службы ведомства, на 8:00 часов 20 сентября зафиксировано 96 случаев падения деревьев и 19 случаев падения рекламных щитов. Кроме этого, повреждены девять автомобилей и две остановки общественного транспорта.

В 158 населенных пунктах полностью восстановлено электроснабжение, которое было отключено из-за разгула стихии. Все абоненты уже подключены. Погибших и пострадавших людей в результате прохождения неблагоприятного циклона нет.