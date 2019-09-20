Ереван, 20 сентября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Исполняющего обязанности главы Службы национальной безопасности (СНБ) Эдуарда Мартиросяна представил сотрудникам ведомства премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом 20 сентября заявил глава правительства на своей странице в Facebook.

Parliament.am Никол Пашинян

«Я представляю исполняющего обязанности главы СНБ Эдуарда Мартиросяна. Этот человек с большим опытом работы. Он всю жизнь проработал в этой службе. У нас большие планы и амбиции, поэтому мы будем улучшать качество нашей службы», — отметил Пашинян.

Напомним, 16 сентября глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян подал в отставку. 19 сентября глава правительства Армении Никол Пашинян на заседании правительства республики принял решение назначить заместителя директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна временно исполняющим обязанности главы СНБ.

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