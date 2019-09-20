Токио, 20 сентября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Визит в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН совершит премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 23 по 26 сентября. Там он встретится с президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани, заявил 20 сентября на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Ёсихидэ Суга добавил, что с 26 по 28 сентября глава правительства страны будет находиться в Брюсселе. Там его ждут переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября о намерении встретиться с Рухани заявил сам Абэ. Переговоры будут посвящены обстановке на Ближнем Востоке. Ранее японский лидер отмечал, что хочет выступить посредником и попробовать наладить диалог между США и Ираном. Его встреча с Рухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи произошла в Тегеране в середине июня.

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