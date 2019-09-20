Москва, 20 сентября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Российские банки заметно активизировали привлечение потенциальных заемщиков из-за предстоящих ограничений предельной долговой нагрузки. Шквал преложений будет наблюдаться до 1 октября, пишет «Коммерсантъ».

Квинтен Массейс. Ростовщик с женой (фрагмент). 1514

"Без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября», — отмечает издание.

Гражданам навязчиво предлагают кредиты на протяжении августа и сентября, им звонят или присылают СМС. Собеседники издания отмечают, что банки хотят привлечь клиентов в том числе через партнеров, а также путем покупки клиентских баз. В октябре поток предложений сократится, продвигать кредитные продукты банки будут среди зарплатных и привилегированных клиентов, также в ход пойдут кросс-продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России предложил вводить прямые ограничения на выдачу займов, например, не давать деньги в долг заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) достиг критического значения.

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