Москва, 20 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. В выходные дни (21 и 22 сентября) в Москву и Подмосковье очередной циклон принесет ухудшение погоды. Ожидаются заморозки, осадки в виде дождя и сильный ветер, предают «Метеоновости».

_Alicja_ Дождь

Читайте также: «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

В субботу, 21 сентября, при переменной облачности обойдется без осадков. Температура ночью +3, +5 °С, местами заморозки до — 3. Днём потеплеет до +10, +12 °С, но усилится северо-западный ветер.

В воскресенье, 22 сентября, ухудшение погоды продолжится. Начнется сильный дождь, порывы ветра будут достигать 17−22 м/с. Столбики термометра днём не поднимутся выше +3, +7 °С. Атмосферное давление резко понизится до 737−739 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, самая холодная ночь в Москве с начала осени была 18 сентября.

Ранее в сюжете: В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени