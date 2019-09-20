Тбилиси, 20 сентября, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Ограниченный режим доступа в здание парламента Грузии вводится с 20 сентября 2019 года, сообщили в пресс-службе законодательного органа страны.

Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинские полицейские

Отмечается, что усиление мер безопасности связано с проведением митинга оппозиции на проспекте Руставели 20 сентября. Введение этого режима направлено на предотвращение возможных провокаций и обеспечение условий для работы депутатов и членов аппарата, добавили в парламенте.

Напомним, представители оппозиционной партии «Единое национальное движение в Грузии» планируют выйти 20 сентября на акцию против действующего премьер-министра страны Георгия Гахария. Радикалы, устроившие беспорядки 20 июня 2019 года у здания парламента, обвинили его в жестком разгоне демонстрантов.

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