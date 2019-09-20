Оренбург, 20 сентября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. В Оренбург прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он вместе с президентом Владимиром Путиным будет вести наблюдение за завершающим этапом масштабного военного учения «Центр-2019», сообщают СМИ.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Напомним, 20 сентября во время основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» российские военнослужащие совместно с иностранными будут решать боевую задачу по отражению наступления условного противника.