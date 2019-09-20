Токио, 20 сентября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Специально для коронация нового императора Японии Нарухито, которая состоится 22 октября 2019, автокомпания Toyota выпустила эксклюзивный кабриолет на базе модели Century. Об этом сообщает RG.

Авторевю Toyota Century

Автокомпания пока не комментирует данный госзаказ. Но вполне вероятно, что Toyota Century будет оснащён гибридной установкой мощностью 431 л. с. на базе движка V8 рабочим объёмом 5.0 л.

У кабриолета не предусмотрена возможность установки верха, что может создать проблемы на коронации, если пойдёт дождь. Кроме того, у эксклюзивного авто отсутствуют подголовники на передних креслах и заметно приподняты задние пассажирские кресла. На задних дверях и в местах крепления регистрационных знаков можно увидеть круг жёлтого цвета.

Сообщается, что эксклюзивное авто может дать фору моделям Rolls-Royce и Bentley.

Напомним, компания Toyota представила модель Corolla последнего поколения, созданную на платформе TNGA. Авто будет реализовываться на авторынке Японии в кузове седан и универсал. По информации автопроизводителя, благодаря новой платформе повысилась прочность конструкции модели, снизился уровень шумов и вибраций. Кроме того, у автомобиля улучшилась управляемость.

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