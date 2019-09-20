Москва, 20 сентября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. В Москве 22 сентября даст старт седьмой Московский марафон. Об этом 20 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Марафон

Участниками крупного легкоатлетического состязания станут порядка 30 тыс. человек из 85 государств мира. Их ждут забеги на 10 и 42,2 километра. Также пройдёт корпоративная эстафета, заезд на хендбайках и гоночных колясках.

Дистанция начинается в «Лужниках», далее маршрут пройдёт по набережным Москвы-реки и улица в центре столицы рядом с Кремлём.

«Присоединиться к спортсменам, которые побегут 10 километров, не получится — уже достигнуто максимальное число участников», — говорится в сообщении.