Барнаул, 20 сентября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук и депутат Алайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») в комментарии корреспонденту ИА REGNUM назвал излишне эмоциональным высказывание о неизбежности резкого скачка смертности в России, если не изменятся правила закупки лекарств.

Личный архив Павла Шумихина Хирург Павел Шумихин за работой

«Заявление профессора-онкогематолога о резком скачке смертности от онкологических заболеваний выглядит излишне эмоциональным. Проблема, безусловно, существует и касается не только онкологии. Но существуют и пути решения, даже в рамках действующего законодательства.

Складывается впечатление, что федеральные и региональные органы управления здравоохранением все-таки оперативно решают возникающие проблемы с закупками лекарств. Это подтверждает недавний пример, когда минздраву Алтайского края в условиях срыва аукционов удалось получить препарат для лечения ВИЧ-инфицированных больных из другого региона.

Изменить законодательство в этой сфере не всегда просто — ведь в нём, помимо механизма проведения закупок, реализуются антикоррупционные меры, а также меры государства по протекционизму и импортозамещению», — считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прогноз о резком скачке смертности от онкологических заболеваний в ближайшие два года озвучил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан. По его оценке, это может произойти, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Вместе с тем главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн пояснил, что за последние десять лет заболеваемость раком в России выросла на 23,7%, в то время как смертность за это же время практически не изменилась.

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