Москва, 20 сентября, 2019, 07:12 — ИА Регнум. По итогам дня 19 сентября нефть сорта Brent подорожала на 1,75%. Баррель Brent повышался до $65,55 на ожиданиях быстрой добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов. К закрытию дня цена скорректировалась до $64,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Саудовская Аравия заявила, что восстановит потерянную добычу к концу этого месяца и полностью вернет свою производственную мощность.

Штаты в ближайшее время усилят санкции против Ирана. Текущая ситуация напоминает мне время, когда Дж. Буш младший начал войну с Ираком.

Штаты тоже искали предлог, чтобы напасть на Ирак, и нашли химическое оружие. Сейчас Иран обвиняют в захватах танкеров и атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Трамп говорит, что кроме войны есть другие рычаги для Ирана.

Сегодня, 20 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $64,81. В течение дня сохранится боковое движение в диапазоне $62,30—67,50.

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