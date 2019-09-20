Арский район, Татарстан, 20 сентября, 2019, 07:06 — ИА Регнум. В селе Кшкар Аркского района Татарии, которое прозвали центром «исламского образования в Поволжье», разрушается памятник республиканского значения — деревянный дом муллы XIX века. Активисты жалуются, что неоднократные обращения в правительство и региональную религиозную организацию не возымели никакого действия. Адресаты жалоб ссылаются на то, что нет средств. Об объекте рассказал Telegram-канал «Архитектурасы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин страницы с сообщением Разрушающийся памятник

«Когда смотришь на это запустение, трудно поверить, что Кшкар до 1917 года был центром татарского исламского образования в Поволжье. Здесь было пять татарских училищ. В медресе при мечети Каискар учились шакирды из Казанской, Оренбургской, Пензенской и Рязанской губерний. А какие великие имена — Гатаулла Баязитов, Фатих Халиди, Мухамедгариф Тукаев (отец Тукая). Сейчас это все в прошлом. В селе удалось сохранить мечеть, но дом муллы разрушается», — пишет администратор канала, уточняя, что о проблеме неоднократно сообщали властям, но «ответ один: нет денег».

Фотографии, приложенные к сообщению, подтверждают, что ещё немного и памятник будет утерян полностью.

Напомним, также в Костроме разрушается здание старого железнодорожного вокзала, стены которого помнят ещё императора Николая ll, посещавшего город в 1913 году. Об этом стало известно в сентябре 2019 года.

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