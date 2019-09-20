Барнаул, 20 сентября, 2019, 07:00 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») прокомментировал опровержение Минздрава РФ о существовании безопасной дозы алкоголя. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он отметил, что наверняка озвученные ранее выводы экспертов по поводу размера порции алкоголя, незначительно влияющей на здоровье, основываются на результатах серьезных исследований.

Nik Frey (niksan) Алкоголь

«Хотелось лишь возразить факту обнародования этих данных. Совершенно непонятно, для чего пропагандировать такого рода знания, всё-таки с охраной здоровья употребление алкоголя в любых дозах никак не связано. Более того, ежедневное многолетнее употребление этих безвредных, с точки зрения экспертов, количеств алкоголя неминуемо приведет к необходимости приема более высоких доз и формированию психической и физической зависимости.

Врач высшей категории Павел Шумихин Резюмируя, можно сделать вывод о том, что рекомендации экспертов Минздрава РФ можно принять к сведению, но следовать этим рекомендациям не стоит, а в плане государственной политики по борьбе с алкоголизмом их ценность выглядит, мягко выражаясь, сомнительной».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РИА Новости со ссылкой на неназванных экспертов Минздрава РФ проинформировало, что ежедневное употребление женщинами примерно 200 мл вина в день, а мужчинами — примерно 900 мл пива почти не связано с риском для здоровья. О неуместности таких слов заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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Позднее то, что здоровье человека и безопасная доза алкоголя — несовместимые понятия, отмечал также главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

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