Москва, 20 сентября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН), где вес Запада неоправданно велик, должно осуществляться в интересах стран Азии, Африки, Латинской Америки и проводиться с согласия государств-членов ООН. О взгляде России на подходы к развитию сформированной по итогам Второй мировой войны системы международных отношений написал глава МИД РФСергей Лавров в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», размещенной на сайте МИД РФ.

sanjitbakshi Флаг ООН

По словам дипломата, жизнь не стоит на месте, но адаптация к современным реалиям системы международных отношений, стержневым элементом которой остается ООН, должна быть бережной и аккуратной. Очевидно, заявляет Лавров, что без центральной координирующей роли ООН «невозможно добиться снижения конфронтационности, укрепить доверие и справиться с общими вызовами и угрозами».

По его словам, в процессе формирования многополярного мира Россия продолжит продвигать объединительную повестку, стирающую старые разделительные линии и пресекающую возникновение новых. И в этом вопросе, по мнению Лаврова, важно использовать потенциал тех международных объединений, которые придерживаются принципов добровольности, равноправия и здорового прагматизма, воздерживаются от конфронтации и блоковых подходов. В числе таких организаций Лавров называет ШОС и БРИКС.

Также, по мнению Лаврова, необходимо максимальное задействование потенциала «Группы двадцати», как структуры глобального управления, представляющей интересы всех ключевых игроков и принимающей решения с общего согласия. И, конечно, необходимо неукоснительное соблюдение закрепленных в Уставе ООН принципов уважения суверенного равенства государств, вне зависимости от их размеров, формы правления или модели развития, отметил дипломат.

«Будет ли происходить дальнейшее формирование многополярного мира через сотрудничество и гармонизацию интересов или через конфронтацию и соперничество — зависит от всех нас», — подытожил Лавров, напомнив читателям высказывание Андрея Андреевича Громыко о том, что: «лучше десять лет вести переговоры, чем один день — войну».