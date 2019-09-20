В РФ заявили об эгоизме Запада, в США – о дружбе с Лукашенко: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Россию хотят лишить роли гаранта миропорядка;
- США решили сблизиться с Белоруссией;
- Для Госдепа не проблема фото Гуайдо с наркоторговцами;
- Путин раскритиковал предприятия ОПК;
- В отношении экс-мэра липецкого Данкова возбуждено два уголовных дела.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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