Тюмень, 20 сентября, 2019, 06:19 — ИА Регнум. В Тюменский индустриальный университет назначен ректор. В эту должность 20 сентября вступает ранее исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в вузе.

Фото с официального сайта ТИУ — www.tyuiu.ru Тюменский индустриальный университет

Без ректора Тюменский индустриальный университет работает с мая 2017 года, когда Министерство науки и высшего образования освободило от должности руководителя опорного вуза Олега Новосёлова. Причиной стало уголовное преследование руководителя вуза, которого в итоге приговорили к полутора годам заключения условно за превышение должностных полномочий.

Тюменский индустриальный университет был образован в 2015 году путём слияния государственного нефтегазового и архитектурно-строительного университетов.