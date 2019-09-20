Кемерово, 20 сентября, 2019, 06:18 — ИА Регнум. В посёлке городского типа Промышленная (Кемеровская область) прошли показательные выступления участников проекта «Школа наездников», который реализовали волонтёры объединения «Данко» Союза молодёжи Кузбасса при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК). Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

СГК Трудных подростков учат верховой езде при поддержке СГК

За три летние месяца подростки — воспитанники детских домов, сельские ребята — научились ухаживать за лошадьми, освоили технику верховой езды, продемонстрировав обретённые навыки на показательных выступлениях перед жителями Промышленновского района. В конце мероприятия все участники проекта получили свидетельства о прохождении курса верховой езды, а гости мероприятия — специальные значки с логотипом #ШколаНаездников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Школа наездников» стал победителем областного конкурса социальных проектов, проводимого Кемеровской региональной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Сибирской генерирующей компании. Реализуется волонтёрами объединения «Данко» Союза молодёжи Кузбасса с привлечением берейторов — специалистов по обучению верховой езде.

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