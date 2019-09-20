Набережные Челны, Татарстан, 20 сентября, 2019, 06:14 — ИА Регнум. В Татарии — чрезвычайное происшествие. В Набережных Челнах в одной семье обнаружены сразу трое «детей-маугли», которые не посещали образовательные учреждения, не разговаривали и проживали в антисанитарных условиях. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Алексей Корзухин. Девочка. 1877

По данным издания, 32-летняя мать работала уборщицей, воспитывала сыновей одна, но толком ими не занималась. Младший, четырёхлетний, мальчик не посещал детсад, а старшие, восьми и 12 лет, — школу. В отношении женщины возбудили уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и взяли подписку о невыезде.

Детей обнаружили во время рейда. Мальчики находились в антисанитарных условиях, не имея нормальной и регулярной пищи, условий для проживания. Дети не умеют себя обслуживать и не говорят. Также, по данным издания, у детей выявлены разные заболевания, в том числе отставание в развитии.

Детей изолировали в специальное социальное учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года стало известно, что в Москве в одной из квартир нашли пятилетнего истощённого ребёнка, у которого не было социальных навыков. Мать оставляла его одного по несколько дней. Девочку поместили в больницу, а мать задержали.

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