Вашингтон, 20 сентября, 2019, 06:01 — ИА Регнум. С террористами и наркоторговцами связан не лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, а президент этой страны Николас Мадуро, сообщила журналистам Кэрри Филипетти, заместитель американского госсекретаря.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Комментируя информацию о том, что Гуайдо был заснят рядом с членами колумбийской банды «Растрохос», Филипетти заявила:

«Мы не беспокоимся по поводу связей Гуайдо с наркоторговцами».

По её словам, нужно беспокоиться о властях Венесуэлы, которые предоставляют убежище членам леворадикальных группировок, которые в США называют террористическими: «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армия национального освобождения».

Гуайдо же с террористами никак не связан — в отличие от Мадуро, заявила представитель Госдепа.