США взяли под прицел Россию, ЕП предупредил Британию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Европарламент возложил ответственность за возможный «жесткий Брексит» на Британию;
- Глава ВВС США в Европе и Африке заявил о Калининграде под прицелом;
- Ратифицирована конвенция о статусе Каспийского моря;
- В концерне «Калашников» проблемы со сбытом гражданского оружия;
- Вводится внесудебное взыскание долгов по зарплате с работодателей.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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