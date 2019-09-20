Тюмень, 20 сентября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. В Тюмени 22 сентября будет закрыто автомобильное движение на пути к аэропорту «Рощино». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

ГУС по Тюменской области Схема объезда через улицу Владимира Полякова

Движение по участку дороги «Аэропорт — Тюмень» перекроют с 8:00 до 18:00 часов по местному времени в связи с установкой рамной конструкции у пешеходного перехода в районе Государственного аграрного университета.

Проезд к аэропорту и обратно в Тюмень можно будет осуществить через улицу Владимира Полякова.

Пассажиров и водителей просят заблаговременно выезжать по заданному маршруту.

Отмечается, что работы проводятся с целью повышения безопасности для пешеходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».