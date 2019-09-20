Москва, 20 сентября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Торпедирование Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь — при единодушной поддержке членов НАТО — и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создают риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИД РФ.

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Также, по словам Лаврова, до сих пор нет внятного ответа американской стороны на предложение России продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

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США работают над размещением оружия в космосе и отвергают предложения России ввести мораторий на такую деятельность.

«Сейчас мы видим тревожные признаки начала в США медийной кампании по подготовке почвы для окончательного отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (так и не был ратифицирован США), что ставит под вопрос будущее и этого важнейшего для международного мира и безопасности документа», — утверждает Лавров.

Также примером ревизионистских «правил», по мнению Лаврова, является выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — одобренного СБ ООН коллективного «контракта», имеющего ключевое значение для ядерного нераспространения. И демонстративный отказ Вашингтона от выполнения единогласных решений СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию.

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