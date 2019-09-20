Эр-Рияд, 20 сентября, 2019, 05:14 — ИА Регнум. О начале операции арабской антитеррористической коалиции против хуситов на востоке Йемена сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Уточняется, что коалиция намерена атаковать военные объекты хуситов. Операция будет проходить севернее города Ходейда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября, как утверждает арабская коалиция, она уничтожила запущенную из Ходейды хуситами лодку, которая была начинена взрывчаткой.