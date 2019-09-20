Магадан, 20 сентября, 2019, 04:36 — ИА Регнум. В Магадане Общественная палата проверила доступность социально-важных объектов для инвалидов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инвалид

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Активисты Общественной палаты побывали в шести точках города, куда чаще всего нужно попасть инвалиду: это аптека, минздрав, молодёжный центр, отделение Фонда социального страхования, супермаркет.

В ходе проверки доступности для маломобильных граждан оказался лишь ФСС и ТЦ «Мегамаг». В остальные места доступную среду можно обозначить как условную.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы отклонили законопроект от ЛДПР о введении института уполномоченного по защите прав инвалидов. Таковых в России более 12 млн.