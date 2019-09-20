Уссурийск, Приморский край, 20 сентября, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Возгорание на крупном овощном складе в Уссурийске началось рано утром 20 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mchs.gov.ru Пожар

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На пульт пожарной охраны сообщение о пожаре поступило в 05:26 по местному времени в пятницу, 20 сентября. К семи часам утра пожар на площади 700 кв. м был локализован. В тушении принимали участие девять единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.

В Управлении МЧС по Приморью отметили, что жертв в результате пожара нет, огонь на соседние строения распространиться не успел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области в селе Покровское сгорел склад готовой продукции. Пожарные прибыли через 15 минут после получения сигнала.