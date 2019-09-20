Москва, 20 сентября, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Как соотносятся с «либерализмом», защитником которого позиционирует себя Запад, бомбардировки суверенных стран, сознательный курс на развал их государственности, приведший к гибели сотен тысяч людей и обрекший миллионы на неисчислимые страдания?

U.S. Army Американские солдаты

Таким вопросом задается глава МИД РФ Сергей Лавров в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», размещенной на сайте МИД РФ.

Рассуждая о развитии либеральной идеи, которая в здоровом, неискаженном понимании является неотъемлемой частью и мировой, и русской политической мысли, Лавров отмечает, что декларируемый Западом императив защиты прав человека плохо сочетается со статистикой горя и разрушений в результате «либеральных» бомбометаний и «авантюрами «арабской весны», уничтожившими уникальную этно-конфессиональную мозаику на Ближнем Востоке и Севере Африки».

Как и радение о либеральной идее в Европе, вполне уживающееся с массовыми нарушениями на законодательном уровне прав русскоязычного населения в ряде стран Евросоюза и их соседей. Лавров также отмечает:

«А что «либерального» в визовых и иных санкциях Запада против жителей российского Крыма? Их наказывают за демократическое волеизъявление в пользу воссоединения с исторической Родиной: разве это не противоречит базовому праву народов на свободное самоопределение, не говоря уже про закрепленное в международных конвенциях право граждан на свободное передвижение».