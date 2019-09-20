Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2019, 03:40 — ИА Регнум. О предстоящей встрече президента Кипра Никоса Анастасиадиса с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым сообщило Кипрское информационное агентство.

European People's Party Никос Анастасиадис

Уточняется, что переговоры, дата которых не названа, состоятся на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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Напомним, Генассамблея ООН начала свою работу 17 сентября. В преддверии участия России в этом событии в журнале «Россия в глобальной политике» вышла статья Лаврова «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».

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