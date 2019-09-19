Киев, 20 сентября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Первое выступление Владимира Зеленского на 74-й сессии Генассамблеи ООН состоится 25 сентября, сообщает «УНН».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Уточняется, что Зеленский начнёт выступать в 16:00 мск.

Напомним, украинский президент Зеленский 19 сентября сформировал делегацию, которая направляется в ООН для участия в Генассамблее. Возглавляет делегацию украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 74-я сессия Генассамблеи ООН начала свою работу 17 сентября.

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