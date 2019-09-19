Казань, 20 сентября, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Ещё один ключевой пост в правительстве Татарии обрёл своего руководителя. Вместо ушедшего в региональные депутаты Азата Хамаева должность министра земельных и имущественных отношений РТ занял глава службы безопасности Рустама Минниханова — 44-летний полковник Фаниль Аглиуллин, по совместительству числящийся помощником, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Фаниль Аглиуллин, по данным из открытых источников, имеет юридическое образование и в период с 2014 по 2016 год работал замглавы одного из отделов УВО МВД по РТ. Пост начальника службы безопасности главы республики он занимает с 2016 года.

Одновременно с назначением в минземимуществе «обезглавлен» оказался правительственный медиахолдинг — депутатом стал руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов. Нового руководителя на этом посту Минниханов пока не представил.

Напомним, часть членов республиканского правительства и глав районов проходили в качестве кандидатов в Госсовет РТ шестого созыва в списке «Единой России». Так, глава минсельхозпрода РТ Марат Ахметов уступил министерское кресло экс-главе Буинского района, 36-летнему Марату Зяббарову. Ахметову прочат пост замспикера вместо Риммы Ратниковой, хотя до старта выборов именно теперь уже бывшего министра считали реальным кандидатом в председатели парламента региона вместо Фарида Мухаметшина. Последний уступать кресло не стал и снова выдвинулся на этот пост, который занимает свыше 20 лет. Решения по назначениям в Госсовете будут приняты сегодня, 20 сентября, в рамках первой сессии шестого созыва.

В ряде районов после выборов сменились главы. К примеру, вызывающий много вопросов у аварийщиков глава Зеленодольского района Александр Тыгин предпочёл уйти в Госсовет.

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