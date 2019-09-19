Вашингтон, 20 сентября, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Подготовка к уничтожению системы противовоздушной обороны Калининграда ведётся Соединёнными Штатами на случай начала потенциальной войны с Россией, заявил Джеффри Харригян, глава ВВС США в Европе и Африке, пишет Breaking Defense.

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По его словам, планы по уничтожению будут реализованы, если Россия поведёт себя агрессивно. Если с территории Калининграда Штаты ощутят «агрессивные действия», то они не растеряются и уничтожат российскиую ПВО.

Харригян уверен, что это удастся, поскольку американские военные «постоянно тренируются» и «продумывают подобные планы».

Такое внимание к Калининграду связано с тем, что, по оценке НАТО, находящиеся там ПВО, а также противокорабельные и оперативно-тактические ракеты рассматриваются альянсом как серьёзная потенциальная угроза.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россию в США снова назвали главной угрозой безопасности. При этом отмечается, что НАТО теряет преимущества над Москвой из-за усиления российского военно-промышленного комплекса.