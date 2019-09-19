Кострома, 20 сентября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Костромской завод «Аква Стар» получил поддержку областного Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата, — сообщает пресс-служба губернатора региона.

Neil Tackaberry Вода

Предприятие по производству питьевой воды включили в региональный реестр инвестпроектов. Это значит, что кроме вложений, завод сможет получать налоговые льготы и консультационную поддержку.

«Аква Стар» работает в Костроме 15 лет, выпускает воду, в прошлом году с его конвейеров сошло более 172,6 тысяч бутылок. На сегодняшний день на заводе работает полностью автоматизированная линия розлива и упаковки. Планируется установить и второй конвейер.

Реализовать проект полностью обещают к 2025 году, на заводе появится 75 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций — 1 млрд 28 миллионов рублей.-