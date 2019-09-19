Киль, Германия, 19 сентября, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Два подвесных топливных бака потерял истребитель-бомбардировщик Tornado, принадлежащий ВВС Германии во время полёта над страной. Об этом 19 сентября сообщает агентство DPA.

Adrian Pingstone Истребитель-бомбардировщик Tornado

Самолёт потерял баки при возвращении с учений на авиабазу Шлезвиг в коммуне Ягель над федеральной землёй Шлезвиг-Гольдштайн. Отмечается, что баки в момент утери были уже без топлива.

Один из баков был обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Второй бак пока не найден. По предварительной информации, пострадавших и жертв в результате ЧП нет.

Причина, по которой самолёт потерял баки, расследуется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении в небе под Липецком двух боевых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Несмотря на столкновение, оба самолёта удалось успешно посадить.