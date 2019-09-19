Браззавиль, 19 сентября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Как минимум 28 человек погибли в результате столкновений мирного населения с боевиками за последние двое суток на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 19 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН по стабилизации в ДРК.

hdptcar В Африке

Согласно поступившей информации, были совершены нападения на лагеря для беженцев и на деревни в провинции Итури. При этом одно из столкновений произошло рядом с временной базой Миссии ООН в этой части ДРК.

Напомним, активизация боевых действий на северо-востоке ДРК произошла этим летом.

В ходе столкновений с боевиками в регионе Итури погибло более 200 человек, около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Очень часто лагеря для беженцев становятся в ДРК объектами нападений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации около 20 боевиков, спровоцировавших беспорядки и военные действия на северо-востоке ДРК в районе Джугу.