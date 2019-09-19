Сухум, 19 сентября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. 19 сентября 2019 года в Верховном суде Абхазии под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия проходило судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в президенты Алхаса Квицинии. Заседание длилось более семи часов. Суд не вынес решения по иску и назначил новое заседание на 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

Vs-ra.org В Верховном суде Абхазии

Напомним, 11 сентября проигравший выборы Квициния подал в Верховный суд иск о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах второго тура выборов президента. Заседания суда по иску Квицинии уже проходили 13 и 17 сентября.

19 сентября заседание началось с обсуждения обращения уполномоченного по правам человека республики Асиды Шакрыл с просьбой о привлечении к участию судебном разбирательстве. Омбудсмен заявила о необходимости защиты прав человека и гражданина, однако не желала выступать ни на стороне истца, ни на стороне ответчика. Суд определил отказать омбудсмену в участии в разбирательстве.

Затем адвокат истца Гарегин Митин вновь ходатайствовал о приостановлении действия решения Центризбиркома об итогах выборов. Суд ввиду несоразмерности мер предварительной защиты с заявленным требованием о приостановлении оспариваемого решения ЦИК определил отказать в удовлетворении ходатайства представителя истца.

Далее были опрошены административный ответчик по делу председатель ЦИК Тамаз Гогия, свидетели зампредседателя ЦИК Руслан Пантия и представитель Алхаса Квициниа Рустам Чагава. Затем адвокат ЦИК Тея Чагунава заявила ходатайство о привлечении в качестве специалиста в области избирательного права из России Дениса Дворникова, заверив, что его явка будет обеспечена 20 сентября.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 20 сентября в 11:00 часов.