Ашхабад, 19 сентября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Всего за год Туркмения переместилась с третьего на втрое место в рейтинге въездной миграции в Белоруссию. Ранее эту позицию стабильно удерживала Украина. Об этом говорится в «Демографическом ежегоднике Белоруссии — 2019», передает «Белорусы и рынок».

David Stanley

По информации белорусского статистического комитета, лидером по количеству переехавших в Белоруссию граждан остается Россия. В 2018 году их насчитывалось 7 040 человек.

На второй строчке рейтинга оказалась Туркмения — 4 001 человек.

На третьей расположилась Украина — 3 404 человека.

Затем следует Китай, 1 696 граждан которого решили связать свою дальнейшую судьбу с Белоруссией, Казахстан — 877 человек, Иран — 571 человек, США — 504 человека, Азербайджан — 433 человека, Грузия и Таджикистан — по 360 человек.