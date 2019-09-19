Нижний Новгород, 19 сентября, 2019, 23:12 — ИА Регнум. В отношении депутата городской думы Нижнего Новгорода, который также является генеральным директором одной из управляющих компаний, возбуждено уголовное дело по п. «б», ч.2 ст.165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело

Установлено, что УК накопила долг перед энергетиками в размере 5 млн рублей только за февраль. Это случилось из-за того, что компания не перечислила средства за потребленную при содержании общедомового имущества электроэнергию, которые поступили от населения.

Отметим, что имя депутата в прокуратуре не называют, однако известно, что генеральным директором ООО «Наш дом» является Юрий Яшенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года депутаты городской думы Нижнего Новгорода досрочно приостановили полномочия Николая Ингликова, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 160 тыс. рублей. Николай Ингликов являлся членом фракции «Единая Россия» в городской думе Нижнего Новгорода, входил в состав постоянных комиссий по имуществу и земельным отношениям, а также по развитию города, строительству и архитектуре. Избирался по одномандатному избирательному округу № 24.