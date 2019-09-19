Ашхабад, 19 сентября, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Аграрии Дашогузской области Туркмении приступили к сбору урожая хлопка. «Белая страда» в этом регионе стартовала позднее, чем в других областях, из-за более холодного климата, пишет «Туркменистан. Золотой век».

Хлопок

В текущем году хлопком были засеяны поля общей площадью 140 тысяч гектаров. С них, согласно прогнозам, будет собран 230 тысяч тонн хлопка-сырца сортов «Дашогуз-120», «Сердар», «С-4727», «Джейхун» и «149Ф».

Складированием урожая «белого золота» занимаются 44 приемных пункта, а переработкой — 9 хлопкоочистительных заводов производственного объединения «Туркменхлопок».

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