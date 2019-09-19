Москва, 19 сентября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Согласно сообщению телеграм-канала «Контора пишет», адвокат «короля обнала» Германа Горбунцова Вадим Веденин использовал тактику своего патрона во взаимоотношениях с российскими следственными органами. ИА REGNUM в материале «Нью-Азеф манипулирует СМИ: Горбунцов нанёс информационный удар из Лондона» сообщало о том, как Герман Горбунцов манипулирует российскими следственными органами, давая «свидетельские показания» по резонансным делам в обмен на статус свидетеля.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Первоначально таким образом Горбунцов представлял себя жертвой преступлений, которые сам же организовывал и осуществлял. Фактически создав своеобразный рынок свидетельских фальшивок, он отводил от себя подозрения в причастности к хищению в принадлежащем ему «СТБ-банке» почти 600 миллионов долларов с депозитных счетов подрядчиков ОАО «РЖД», а также к рейдерскому захвату активов фирмы «Партия» Александра Минеева, оцениваемых в 1 миллиард долларов США.

Параллельно, обеспечив себе безнаказанность «ценными свидетельскими показаниями», криминальный махинатор Герман Горбунцов активно участвовал в нашумевшей «молдавской схеме» незаконного вывода из страны и обналичивания денежных средств. Затем, в статусе «серийного свидетеля», избежав уголовной ответственности, он благополучно осел в Лондоне. Там он продолжил торговлю свидетельскими фальшивками в экспортном исполнении — уже под контролем британских спецслужб. Этот товар пользуется устойчивым спросом на рынке антироссийской политики. Жертвами его охотно потребляемых «разоблачений» стали крупные российские предприниматели, бизнесмены, начиная с пророссийского молдавского оппозиционера Ренато Усатого, который публично вскрыл деятельность мошенника Горбунцова в Молдавии, до персон из ближнего круга президента России.

Свежий удар в августе «серийный свидетель» нанёс по «Группе компаний «1520», крупнейшему подрядчику ОАО «РЖД». Принадлежащий ему ресурс «Криминальная Россия» проинформировал об

«обысках в офисах «1520» по подозрению руководства этого крупнейшего строительного партнёра РЖД в даче взяток «коррупционному рекордсмену» — осуждённому полковнику Захарченко».

Выданная Горбунцовым «сенсация» странным образом, как по команде, была растиражирована рядом ведущих российских СМИ. Затем, после официального опровержения, публикации этой заведомой фальшивки были спешно удалены. Ещё одно характерное совпадение: это случилось аккурат накануне первого визита в Россию премьера Словении Марьяна Шареца 10 сентября, в ходе которого, по неофициальным данным, обсуждался вопрос об участии России в реконструкции стратегически важной для ЕС коммуникационной артерии — железнодорожной трассы Копер — Диваче. По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в 1 млрд долларов.

Это не первый удар мошенника Горбунцова по репутации компании «1520» и ОАО «РЖД». Именно основываясь на его показаниях, 1 октября прошлого года был задержан Валерий Маркелов, бывший акционер ГК, а другой совладелец компании, Борис Ушерович, был объявлен в розыск. Со слов Германа Горбунцова,

«оба фигуранта совместно с ним (!) почти десять лет ежемесячно выплачивали Захарченко по 150 тысяч долларов».

Эти показания были предоставлены Горбунцовым в письменном виде, а доставил их в Россию его подручный — адвокат Вадим Веденин. О достоверности этого «товара» можно судить по тому, что сам Веденин спустя полтора месяца, 12 ноября 2018 года был арестован. Он обвиняется в соучастии в захвате активов убитого основателя фирмы «Партия» Александра Минеева. Как и в том резонансном деле, его очевидный организатор Горбунцов, как классический дореволюционный провокатор, снова действовал чужими руками и фактически отправил своего подручного в руки российского правосудия.

На днях ряд СМИ распространил информацию телеграм-канала «Контора пишет», согласно которой адвокат Вадим Веденин решил выторговать себе свободу испытанными методами своего патрона Германа Горбунцова. ТГ-канал отмечает:

«Веденину надоело сидеть в «Лефортово». Через оперуполномоченного управления М ФСБ Таранцева Веденин передал генерал-майору СКР Чернышову, который ведет дело Захарченко, что он, Веденин, откажется от своих показаний, на основании которых арестовали Маркелова и объявили в розыск другого бывшего акционера ГК «1520» Бориса Ушеровича. Но Веденин готов подтвердить свои показания в суде, если генерал Чернышов вытащит его из «Лефортово» и добьется прекращения уголовного преследования Веденина и Горбунцова по делу о рейдерском захвате активов убитого Минеева».

Неудивительно, что в деле бывших акционеров ГК «1520», как и в других случаях, когда следственные органы руководствовались информацией Горбунцова, у обвинения, кроме показаний этого «серийного свидетеля» и его вероятного подельника — адвоката Вадима Веденина, иных улик не нашлось. За исключением показаний ещё одного яркого представителя криминального мира — бывшего гендиректора хоккейного клуба «Спартак» скандального финансиста и еще одного подельника Горбунцова Петра Чувилина. В 2016 году Чувилин был осуждён за мошенничество в особо крупных размерах. В октябре 2014 года он за 5 млн долларов вызвался коррупционным путём «решить с ФСБ» проблемы одного из банкиров. Освободился Чувилин в прошлом году, как раз накануне ареста Маркелова…

До этого активное участие в различных криминальных конфликтах сходило Петру Чувилину с рук. Не исключено, что — благодаря тесному партнёрству с неуязвимым Горбунцовым. В 2006 году оба афериста приобрели у финансиста Александра Антонова ОАО «АКБ «Конверсбанк-Москва», переименованный затем в ОАО «Столичный торговый банк» — тот самый пресловутый СТБ, в котором в 2008 году бесследно растворилась внушительная сумма с депозитных счетов подрядчиков РЖД (справедливости ради стоит отметить, что большую часть похищенных средств Горбунцов впоследствии вынужден был вернуть). Именно Чувилин затем провёл успешную т.н. «операцию отвлечения следствия на негодный объект» и обеспечил свободу себе и своему партнёру Герману Горбунцову. Он написал заявление в ФСБ на оперативников МВД, которые получили от него взятку в размере 1,5 млн долларов за предотвращение неприятностей с законом. В результате милиционеры оказались за решёткой по обвинению в мошенничестве, а криминальный дуэт остался на свободе,

Впоследствии уже Горбунцов, верный своим принципам подтверждать репутацию незаменимого свидетеля и спасать свою шкуру, сдавая партнёров, обвинил Чувилина в организации покушения на бывшего владельца их банка Александра Антонова. Оба в 2009 году вымогали у банкира крупную сумму денег. В итоге оба отделались лёгким испугом: Чувилин лишился «спартаковского» актива, а Горбунцов потерял свою отстирочную банковскую империю и скрылся в Лондоне через Кишинев.

Теперь же, согласно сообщению близкого к силовым кругам телеграм-канала «Незыгарь», Чувилин тоже решил шантажировать следствие методами своего партнёра:

«По сведениям нашего источника в СК (Следственном комитете), Пётр Чувилин, давний партнёр Германа Горбунцова, так же как и адвокат последнего Вадим Веденин, обратился в СК с просьбой изменить меру пресечения и уголовную статью, вменяемую его родственнику (по нашей информации, брату), некоему Дмитрию Чувилину, участнику и наводчику совместного с силовиками разбойного нападения на банк «Металлург», где добычей налётчиков стали 136 млн рублей. В противном случае он, как и адвокат Веденин, грозится отозвать свидетельские показания против бывших акционеров «Группы компаний «1520» Сергея Маркелова и Бориса Ушеровича.

Дмитрий Чувилин, через своего брата Петра, оказался втянутым в нападение на банк «Металлург» в компании с его идейный вдохновителем Борисом Караматовым. Который хорошо известен силовикам как организатор убийства и похищения активов у миллиардера Александра Минеева. Сам Караматов в итоге избежал ареста и скрылся с добычей в 60 миллионов рублей и сейчас находится в розыске».

Это — крайне интересный поворот в деле. Следствие не находит в деле экс-совладельцев ГК «1520» никаких улик. Обыски у подозреваемых Маркелова и Ушеровича дают нулевой результат. Новое голословное обвинение в растрате контрактных средств тоже рассыпается. Называемая сумма ущерба превосходит годовой оборот компании, но все объекты — станции и пути построены и приняты в эксплуатацию, РЖД не признаёт себя потерпевшей стороной. Всё обвинение строится только на показаниях деятелей криминального мира. А они, по логике абсурда, преспокойно избегают последствий своего соучастия в реальных миллиардных махинациях и кровавых преступлениях и навязывают свои условия правоохранительной системе государства. Которая, в свою очередь, почему-то не замечает ещё одного обстоятельства.

По сути, угрожая отозвать свои показания по делу Маркелова и Ушеровича, Пётр Чувилин проводит двойной шантаж следственных органов. Помимо уже озвученного им условия — изменить меру пресечения и статью своему брату — соучастнику ограбления банка «Металлург», есть ещё одно, очевидно, выдвинутое по умолчанию. Его синхронный дуэт с ещё одним шантажистом — адвокатом Вадимом Ведениным высвечивает более чем вероятную причастность «серийного свидетеля» Германа Горбунцова к этому резонансному преступлению. И в свою очередь, выпущенный на свободу и скрывшийся от правосудия бывший топ-менеджер Минеева Борис Караматов, причастный и к налёту на «Металлург», и к убийству Александра Минеева, это выпущенное следствием из рук недостающее звено, накрепко связывающее преступную группу Горбунцова с рейдерским захватом активов «Партии».

Пётр Чувилин, таким образом, по принятой в их сообществе практике, подставляет своего партнёра Германа Горбунцова. И более того — он фактически ставит следственные органы перед выбором: либо начать заниматься подлинной защитой закона, либо ради сохранения ценного «серийного свидетеля» терпеть чудовищные репутационные издержки в глазах общества. Особенно остро такая трогательная избирательность закона выглядит на фоне их принципиальной суровости в отношении тех, кого обвиняют в сопротивлении стражам порядка при задержании.

Что перевесит — двойные стандарты в отношении к общественной угрозе или честное принципиальное исполнение сотрудниками правоохранительных органов своего долга — станет ясно уже в ближайшем будущем.