Москва, 19 сентября, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Митинг оппозиции в Москве согласован на 29 сентября, сообщил в Twitter один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Чистых прудах

Акция должна состояться на проспекте Академика Сахарова.

Светов рассказал, что была подана заявка на 28 сентября, но власти столицы предложили перенести мероприятие на следующий день.

«Как только мы анонсировались митинг, нам в панике перезвонили из мэрии и дрожащим голосом сообщили, что «произошла чудовищная ошибка» и они не собирались согласовывать нам субботу», — говорится в сообщении.

По словам организатора, документ, подтверждающий законность акции, уже получен. Протестное мероприятие планируется в поддержку фигурантов уголовных дел, возбужденных после летних митингов в столице.