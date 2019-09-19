Сыктывкар, 19 сентября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Защита людей от лесных хищников стала головной болью властей Коми — медведи и волки практически каждый день появляются на территории человека. Резонансный вопрос стал темой номер один на заседании республиканского правительства, пишет БНКоми.

Медведь

По словам замминистра природных ресурсов Коми Сергея Шевелева, в 2019 году ведомство получило более 90 обращений по выходу животных к людям (в 2018-м — 32 обращения).

«Проблема выхода волков к населенным пунктам носит сезонный и повторяющийся характер, вызвана бескормицей в лесу — за последние годы ни ягод, ни грибов, снизилось количество лосей, пернатой пищи», — высказался замминистра.

Также он отметил, что проблема связана с увеличением количества свалок на территория муниципальных образований и ростом численности бездомных животных.

«Мы рекомендуем муниципальным образованиям провести следующие мероприятия: ликвидация свалок пищевых и бытовых отходов, освещение улиц, отлов бездомных собак, информирование населения о запрете подкорма диких животных на территории населенных пунктов, содержание домашних животных в загонах или закрытых помещениях, ограждение частных владений, разработать и принять правила содержания домашних животных на территории населенных пунктов», — перечислил превентивные меры Сергей Шевелев.

Власти используют только один способ борьбы с хищниками — отстрел. На данный момент в Коми убиты 64 волка и семь медведей. Охотникам за отстрел медведя дают право на отстрел лося и выплачивают денежное поощрение, но их все равно «приходится уговаривать».

Как сообщало ИА REGNUM, случаи столкновения лесных хищников с людьми участились и в других северных регионах. Отстрел животных ведется также в Мурманской и Архангельской областях.