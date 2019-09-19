Ижевск, 19 сентября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии юношеского технопарка «Академия «Калашников». В мероприятии также приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов, президент АО «Трансмашхолдинг», член Бюро Правления РСПП Андрей Бокарев, и. о. генерального директора группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов, руководитель Академии «Калашников» Альфия Коньшина, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

Kremlin.ru В ходе посещения юношеского технопарка «Академия «Калашников»

Тарасов отметил символичность открытия центра дополнительного образования по актуальным и востребованным инженерным направлениям именно в День оружейника. На площадках технопарка дети смогут найти свой путь в будущее.

«Сегодня важно формировать новое поколение креативных изобретателей, многие из которых придут на работу на площадки ГК «Калашников», — заключил представитель концерна.

Глава Удмуртии напомнил, что соглашение о создании технопарка было подписано в 2017 году с федеральной сетью детских технопарков «Кванториум» и АО «Концерн «Калашников».

»Академия станет центром притяжения талантливой молодёжи и школьников. Для этого созданы все предпосылки, имеется обширная ресурсная база. В рамках национального проекта «Образование» совместно с региональным центром одарённых детей, оснащены две лаборатории Академии», — сказал глава республики и добавил, что в дальнейшем планируется развивать систему профобразования школьников на данной площадке.

Академия начала прием детей по пяти направлениям: информационные технологии, робототехника, промышленный дизайн, лаборатория нейро, лаборатория мехатроники. В 2020 году появится направление аэро. В 2019—2020 годах планируется принять на обучение более 500 детей в возрасте 13−18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании сети детских технопарков правительство Удмуртии, концерн «Калашников» и Республиканский государственный центр многокомпетентных компьютерных сред подписали в ходе встречи президента РФ Владимира Путина летом 2017 года с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками. Соглашение регламентирует взаимодействие сторон в области развития молодежи в научно-технической сфере и вовлечения подрастающего поколения в инновационную деятельность. Концерн планирует сформировать в регионе образовательный кластер, который позволит готовить кадры для предприятия еще на уровне общеобразовательной школы.