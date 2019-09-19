Ижевск, 19 сентября, 2019, 21:23 — ИА Регнум. В России обеспечена независимость от импортных технологий более чем по 350 образцам вооружений. Об этом 19 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии

Глава государства напомнил, что реализация программы импортозамещения в ОПК началась пять лет назад. По его словам, за прошедшее время «действительно удалось продвинуться по ряду значимых направлений».

В частности, как подчеркнул Путин, в России существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения, налажено производство двигателей для вертолётов и кораблей ВМФ. В скором времени на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолётов Ан‑124, отметил он.

«Всего в соответствии с планом‑графиком импортозамещения обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружения и техники», — сообщил президент.