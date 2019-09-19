Душанбе, 19 сентября, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Германский банк развития выделит 9,6 млн евро на развитие сельскохозяйственной отрасли Таджикистана. Об этом сообщило министерство экономического развития и торговли Таджикистана.

Em and Ernie

Соответствующее финансовое соглашение подписали ранее министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода и руководитель офиса Германского банка развития в этой стране Андреас Шнайдер.

Отмечается, что подписание данного финансового проекта состоялось на основе соглашения о финансовом сотрудничестве Германии и Таджикистана, которое ранее подписали правительства двух стран.

Подробности условий, на которых будет произведено анонсированное финансирование, не сообщаются.