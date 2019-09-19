Ярославль, 19 сентября, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о начале отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. С 24 сентября тепло будет поступать в учреждения социальной сферы — школы, детские сады, больницы, а также объекты физкультуры и спорта, бани и сауны. С 27 сентября батареи станут теплыми в жилом секторе и в административных зданиях Ярославля. Из-за невозможности раздельной подачи тепла на котельных «Яргортеплоэнерго» на улицах Индустриальная и 1905 года отопительный сезон стартует 24 сентября. Подача тепла на объекты соцсферы Рыбинска Ярославской области началась уже 19 сентября, отопление в жилых домах второго по величине города региона появится с 23 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Между тем в главном управлении МЧС по Ярославской области распространили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. 20 и 21 сентября в Ярославле и Ярославской области в ночные и утренние часы ожидается температура минус 1−3 градуса.