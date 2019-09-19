Рыбинск, Ярославская область, 19 сентября, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Рыбинский городской суд признал виновным в мошенничестве в сфере долевого строительства 39-летнего директора компании «ИнвестСтройПроект». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Застройщик причинил ущерб дольщикам в размере более 6 миллионов рублей. Расследованием уголовного дела о мошенничестве занималась следственная часть следственного управления УМВД России по Ярославской области. Потерпевшими по делу признаны 5 человек, которые в период с 14 ноября 2015-го по 28 сентября 2016 года заключили три договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на улицы Свободы в Рыбинске.

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«При этом он умышленно скрыл от потерпевших информацию о критическом финансовом состоянии застройщика, о наличии задолженностей перед кредиторами, контрагентами, налоговым органом, тем самым ввел участников долевого строительства в заблуждение относительно наличия у ООО «ИнвестСтройПроект» реальной возможности исполнить взятые на себя договорные обязательства», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Как установил суд, деньгами дольщиков директор «ИнвестСтройпроекта» распорядился в личных целях. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам жилой дом так и не был построен. В итоге суд приговорил 39-летнего жителя Рыбинска с 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Удовлетворены гражданские иски потерпевших по ущербу. Один иск выделен в отдельное производство из-за участия в договоре долевого строительства средств материнского капитала.