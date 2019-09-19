Казань, 19 сентября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Для компенсации льготного проезда требуется 900 млн руб. Об этом заявил глава Ассоциации автотранспортных предприятий Татарии Сергей Темляков, 19 сентября сообщает издание «Казанский репортер».

Отказ от компенсации проезда льготных категорий граждан может вызвать рост цен на услуги перевозчиков Татарии.

«В прошлом году транспортные компании осуществили перевозку 100 млн граждан по льготным тарифам. При этом они получили только 18 руб. за каждого льготника из цены проезда в 27 руб.», — сказал Темляков.

Напомним, в начале года проезд в городском транспорте Казане подорожал с 25 руб до 27 руб. Однако перевозчики отметили, что это повышение не может покрыть их убытков, и заявили о том, что собираются повысить оплату проезда до 31 руб.