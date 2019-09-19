Кострома, 19 сентября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Костромскому цирку присвоили имя знаменитой дрессировщицы медведей Эльвины Подчерниковой-Эльворти, — сообщаетKostromatoday.

Circus-kostroma.ru Костромской цирк

Уроженка Костромы, Эльвина Подчерникова-Эльворти была родом из цирковой семьи. Начиналась династия с деда, который служил ветврачом в Костромском цирке. Эльвина карьеру начала в аттракционе с белыми медведями, после чего стала дрессировщицей уже бурых медведей. Со своим номером она гастролировала 45 лет.

Эльвина Подчерникова-Эльворти ушла из жизни в декабре 2014 в возрасте 86 лет. Мемориальную доску народной артистке РФ на костромском цирке откроют 21 сентября.

На мероприятие обещает приехать сын Эльвины Юрий Эльворти. Он также продолжает династию. Юрий — автор циркового аттракциона «Птицеловы» с птицами, собаками и медведями.