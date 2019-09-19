Псков, 19 сентября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из сотрудников исправительной колонии строгого режима, расположенной в деревне Серёдка Псковского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного комитета Следственного комитета России, сотрудник учреждения подозревается в получении взятки, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в начале 2019 года сотрудник колонии за взятку пронёс на территорию исправительного учреждения и передал осуждённому запрещённые предметы.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УФСИН России по Псковской области и регионального управления ФСБ.

В настоящее время подозреваемый отстранён от исполнения служебных обязанностей, следствие по делу продолжается.